ديفيد بيكهام يتسلّم جائزة وهو مغطّى بالذهب مع طفليه

حضر نجم كرة القدم الشهير David Beckham حفل توزيع جوائز "Kids' "Choice Sports، الذي أقيم في لوس أنجلوس مع طفليه Romeo وCruz.

وأثناء حضور النجم، البالغ من العمر 39 عاماً، على المسرح برفقة طفليه، لتلقي جائزة "الأسطورة"، لكونه صاحب الكرة الذهبية، رُشّ عليهم مادّة ذهبيّة لزجة حتّى غطّتهم كليّاً.

وبرغم أنّ Beckham بدا مستمتعاً وسعيداً بما يحصل، إلا أنّ ابنه الصغير Cruz، البالغ من العمر 9 أعوام، بدا منزعجاً، لأنّ كنزته قد تلفت كليّاً.

وقد حضر الحفل، الذي غاب عنه ابن Beckham الأكبر Brooklyn، العديد من النجوم، مثل: Megan Fox و Nick Cannon و Dwayne Johnson، إضافة إلى النجم Pharrell Williams.

يُذكر أنّ David Beckham وجّه كلمة مميّزة على المسرح، حيث قال: "حين كنت شاباً، كان حلمي أن أكون لاعب كرة قدم محترف. إذا كان لديك أحلام وتؤمن بنفسك، فأحلامك يمكن أن تُصبح حقيقة"، ثمّ ختم كلامه بشكر الجميع.