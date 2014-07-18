صاحب الوجه الحزين Ben Dahlhaus... الأكثر إثارة في العالم

من الممكن أن يكون عارض الأزياء السويدي Ben Dahlhaus، أكثر الرجال إثارة في العالم عند النساء لما يملكه من جمال وجاذبية.

لكن Ben يملك شيئاً لا يملكه أي رجل سبق وحصل على لقب الأكثر إثارة في العالم، حيث حصل بدوره على لقب أكثر وجه حزين في العالم.

وفي هذا السياق قال صحافي في مجلة " EliteDaily" أن وجه Ben، البالغ من العمر 24 عاماً، الحزين، أكثر إثارة من الوجوه الجميلة كلها.

يذكر أن Ben Dahlhaus صور مؤخراً إعلاناً خاصاً بساعات " Brathwait" مع المصور Esra Sam في ألمانيا، وبعدها انشغلت المجلات العالمية بالحديث عن وجهه الحزين المثير.

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