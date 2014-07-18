“الجزائر” تقدم تعازيها لتونس فى حادث مقتل جنودها بجبل الشعبانى

قدمت الجزائر تعازيها للشعب التونسى إثر الإعتداء الإرهابى “الجبان” الذى وقع يوم الأربعاء الماضى بتونس واسفر عن مقتل 14 شخصا واصابة 20 أخرين بجراح.

وقد اجرى رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسى حمدى مونجى ليبلغه باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعازيه إلى تونس رئيسا و حكومة وشعبا.

وأكد لعمامرة لنظيره التونسي تضامن الجزائر “الفعال” مع تونس فى هذا الظرف المؤلم معربا عن يقينه أن الشعب التونسى سيتمكن من تجاوز هذه المحنة على غرار نظيره الجزائرى انطلاقا من قدرته المعهودة في مقاومة المحن و الشدائد القدرة من استئصال الإرهاب بشكل نهائى .

وأكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس ستمضى قدما فى المسار الذي شرعت فيه لبناء تونس جديدة قوية و آمنة .

يذكر فى هذا الصدد ان 14 جنديا تونسيا لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرين بجروح مساء الأربعاء الماضى فى هجوم إرهابى استهدف دورية عسكرية بجبل الشعانبى بتونس.

أ ش أ