كتائب “أبو على مصطفى” تقصف دبابات إسرائيلية شرق رفح ومستوطنة “حوليت”

أعلنت كتائب أبو على مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” عن حصاد عمليتها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى بعد قيامه بعملية الإجتياح البرى لقطاع غزة.

وقامت كتائب أبو على مصطفى، بتاريخ اليوم الموافق 18، بقصف مجمع اشكول الاستيطاني شرق خانبونس بثلاث صواريخ فى تمام لساعة 1.29ظهرا، وقصف دبابات العدو شرق رفح بصاروخين107 فى تمام الساعة الثالثة فجرا، وقصف مستوطنة “حوليت”، وموقع “اسناد صوفا” ب 4 صواريخ 107 الساعة 12.40 فجرا.

يذكر ان مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.