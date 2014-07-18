ضبط ٣٩٠ ألفا و٧٢٥ قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات غير القانونية

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة أسفرت جهودها خلال أشهر ( إبريل ، مايو ، يونيو 2014 ) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

وشملت هذه النتائج- فى مجال قضايا البحث – ضبط ( 328 ) قضية سرقة كهرباء عبارة عن ( 19 ) قضية سرقة مهمات كهرباء و( 12 ) قضية سرقة كابلات كهرباء و ( 12 ) قضية نصب وتزوير و( 19 ) قضية إضرار بالمال العام و( 266 ) قضية إتلاف مهمات الكهرباء .

ونجحت شرطة الكهرباء فى مجال كبار المشتركين فى ضبط ( 1635 ) قضية سرقة تيار كهربائى وضبط ( 390725 ) قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات الغير قانونية ، (1923) قضية مخالفة شروط التعاقد ، وتحصيل (1642) مخالفة شروط التعاقد.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق .