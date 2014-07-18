أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط ٣٩٠ ألفا و٧٢٥ قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات غير القانونية

Google+ Print
ضبط ٣٩٠ ألفا و٧٢٥ قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات غير القانونية ضبط ٣٩٠ ألفا و٧٢٥ قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات غير القانونية

-ارشيفية-

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة أسفرت جهودها خلال أشهر ( إبريل ، مايو ، يونيو 2014 ) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

وشملت هذه النتائج- فى مجال قضايا البحث – ضبط ( 328 ) قضية سرقة كهرباء عبارة عن ( 19 ) قضية سرقة مهمات كهرباء و( 12 ) قضية سرقة كابلات كهرباء و ( 12 ) قضية نصب وتزوير و( 19 ) قضية إضرار بالمال العام و( 266 ) قضية إتلاف مهمات الكهرباء .

ونجحت شرطة الكهرباء فى مجال كبار المشتركين فى ضبط ( 1635 ) قضية سرقة تيار كهربائى وضبط ( 390725 ) قضية سرقة تيار كهربائى فى مجال التوصيلات الغير قانونية ، (1923) قضية مخالفة شروط التعاقد ، وتحصيل (1642) مخالفة شروط التعاقد.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا