السيطرة علي حريق داخل مستشفى النيل بشبرا الخيمة بالقليوبية‎

قامت أجهزة الحماية المدينة بالقليوبية بالسيطرة علي حريق نشب ببعض المخلفات بالطابق الثاني بمستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من العميد ممدوح عبد اللطيف مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغًا بالواقعة، وعلي الفور انتقل الرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم لموقع البلاغ، وتبين أن الحريق نشب في بعض المخلفات بالطابق الثاني بالمستشفى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي طوابق المستشفى.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة برئاسة مصطفي المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة التحقيق، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.