كورتوا يودع جماهير أتليتيكو مدريد على فيسبوك

اقترب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من العودة لفريقه الأصلي تشيلسي الانجليزي بعدما قام بنشر رسالة وداع لجماهير ناديه الإسباني أتليتيكو مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانضم كورتوا لتشيلسي عام 2011 قادما من جينك البلجيكي، قبل أن تتم إعارته لأتليتيكو مدريد في السنوات الثلاث الماضية ليسهم في حصول الفريق على لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بالإضافة للقب لكل من كأس الملك وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، وكذلك بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ورغم تأكيد مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو على عودة كورتوا إلا أن بعض التكهنات رجحت قيام تشيلسي بمد إعارة كورتوا لأتليتيكو موسم آخر لإتاحة الفرصة أمام التشيكي بيتر تشيك حارس البلوز الأساسي. لكن كورتوا أنهى هذه التكهنات بنشر رسالة وداع لجماهير أتليتيكو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قال فيها "شكراً أتليتيكو مدريد وكل جماهيره على 3 سنوات رائعة. أقول لكم وداعاً وأطلب منكم أن ترسلوا لي أسئلتكم وسأرد على أفضل 10 أسئلة منها عبر رسالة بالفيديو".

وكان كورتوا (22 عاماً) قد شارك في تأهل بلجيكا لربع نهائي كأس العالم المنقضي حديثاً بالبرازيل.