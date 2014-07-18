توتنام يخلد مدربه التاريخي نيكلسون على قميصه الجديد

كشف فريق توتنام هوتسبير عن قميصه للموسم الجديد، والذي قام فيه بتخليد الذكرى العاشرة لوفاة مدربه التاريخي بيل نيكلسون.

وقامت شركة "أندر أرمور" المنتجة لقميص السبيرز بوضع جملة "صدى المجد" Echo of Glory المستوحاة من عبارة شهيرة لنيكلسون على قميص الفريق الأساسي الأبيض. في حين سيحمل القميص البديل الأسود اللون 11 خطاً طولياً باللون الذهبي في إشارة للألقاب الإحدى عشرة التي حققها نيكلسون في فترة تدريبه لتوتنام.

وتعتبر عبارة نيكلسون "من الأفضل أن تفشل وأنت عال الطموح على أن تنجح بطموح منخفض، ففي توتنام نطمح عالياً جداً حتى أن الفشل نفسه سيكون له صدى المجد" هي أشهر عبارة في تاريخ السبيرز، ومنها تم استيحاء عبارة "صدى المجد" التي تم وضعها على قميص الفريق للموسم الجديد.

وسيظهر قميص السبيرز الجديد للمرة الأولى حين يلتقي توتنام مع سياتل ساوندرز الأمريكي ودياً في سياتل يوم السبت في أول مباراة لمدرب الفريق الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وخاض نيكلسون 314 مباراة كلاعب مع توتنام ما بين عامي 1938 و1955، قبل أن يتولى تدريب الفريق عام 1958 ولمدة ستة عشر عاماً حتى اعتزل التدريب عام 1974. وحقق نيكلسون مع توتنام 11 لقباً كمدرب أبرزها ثنائية الدوري والكأس عام 1961، بالإضافة للقبين آخرين لكأس انجلترا ولقبين لكأس الرابطة وثلاثة ألقاب للدرع الخيرية، وكذلك لقبين أوروبيين هما بطولة أوروبا لأبطال الكؤوس 1963 وكأس الاتحاد الأوروبي 1972. وتوفي نيكلسون في أكتوبر 2004.