كروس: اخترت القرار السليم بالانتقال إلى ريال مدريد

(إفي): أكد لاعب الوسط الألماني الدولي توني كروس ثقته بأنه اتخذ القرار السليم بالانتقال لنادي ريال مدريد.

وقال كروس في مقابلة مع تلفزيون النادي الملكي "لقد أسعدني الأمر كثيرا، وكنت فخور جدا، أنا على ثقة تامة بأنني اتخذت القرار السليم، وقد تأكد لي اليوم هذا القرار. الكل قابلني بترحاب كبير، وكان اللقاء مع المشجعين استثنائيا ولذلك تأكدت لي هذه الفكرة بأنني اتخذت القرار الصواب".

وحول سبب الاختيار، أضاف "في اعتقادي ريال مدريد أكبر فريق موجود، ولذلك كان قرار الانتقال لريال مدريد بالنسبة لي واضحا للغاية. كان خياري الأول والوحيد ومضت الأمور بشكل جيد".

وعن المحادثة التي أجراها مع المدير الفني للملكي كارلو أنشيلوتي، ذكر "قال لي إنه سيسعد بوجودي هنا، وإتمام الانتقال بشكل جيد، وبعدها كان سعيدا للغاية لاتخاذي القرار بالانتقال لريال مدريد. إنه ينتظر رؤيتي في الخامس من أغسطس/آب خلال التدريبات".

وبشأن زملائه الجدد، قال "جميهم لديهم مهارة غير معقوبة. أنا قادم أيضا من فريق به لاعبين كبار، وبالتالي هذا ليس جديدا بالنسبة لي اللعب مع لاعبين على مستوى عال. ولكن الواضح أن ريال مدريد لديه فريق رائع".

وأعرب كروس عن أمله في أن يكون للجماهير دور خلال المبارايات التي ستقام في ملعب سانتياجو برنانبيو "في المرتين اللتين لعبت فيهما مع البايرن على البرنابيو كانت تجربة لا تصدق، والآن الانتماء لهذا الفريق الذي أعلم أن به جو مذهل سيكون جميلا بشكل أكبر".

وتحدث عن الفريدو دي ستيفانو، قائلا "كل الاشخاص الذين تحدثت معهم هنا قالوا ما كان يعنيه، أسطورة لنادي جعل هذا النادي عريقا. من الطبيعي أن يكون كل العالم حزينا لوفاته. سيستغرق الحزن وقتا".