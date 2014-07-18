السيطرة على حريق بمستشفى النيل بشبرا دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدينة بالقليوبية، الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في بعض المخلفات بالطابق الثاني بمستشفي النيل للتأمين الصحي، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية.

تلقي المقدم حسن مكاوي، معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا بالواقعة، تم إخطار اللواء محمود يسري، مدير الأمن، فانتقل العقيد جمال الدغيدي، رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الحريق نشب في بعض المخلفات بالطابق الثاني بالمستشفي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده لباقي طوابق المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة مصطفي المتناوي، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وبإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها.