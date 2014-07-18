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أردوغان: إسرائيل تهدد السلام العالمي..ونقف بجوار الضحايا والمظلومين

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أردوغان: إسرائيل تهدد السلام العالمي..ونقف بجوار الضحايا والمظلومين أردوغان: إسرائيل تهدد السلام العالمي..ونقف بجوار الضحايا والمظلومين

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل دولة تهدد السلام في العالم والشرق الأوسط، متسائلا في تصريحات له عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد اسطنبول اليوم “كيف سيكون إسهام منظمة الأمم المتحدة في السلام العالمي؟!”.

وأضاف أردوغان ” في الغرب يصفونني بالمتوتر والعصبي لكنني مكلف بنيل رضا الله والشعب كل أهدافي، وأمنياتي مبنية على هذا الأساس”، مؤكدا “لم أسع يوما لنيل استحسان أي قوى ولن أفعل لأن المهم بالنسبة لنا هو الوقوف إلى جانب الضحايا والمظلومين”.

وكان أردوغان قد هاجم خلال مؤتمر دولي لعلماء دين مسلمين باسطنبول أمس الخميس إسرائيل، منددا بعدوانها العسكري وواصفا إياه بأنه محاولة إبادة منظمة ضد الفلسطينيين، كما انتقد الصمت الدولي تجاه “المجازر التي ترتكب في فلسطين بسبب ما تمارسه إسرائيل من إرهاب دولة”.

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