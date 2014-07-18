أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور ..ضبط مسجل خطر يسرق ” الصبية ” تحت تهديد السلاح بالفيوم

Google+ Print
بالصور ..ضبط مسجل خطر يسرق ” الصبية ” تحت تهديد السلاح بالفيوم بالصور ..ضبط مسجل خطر يسرق ” الصبية ” تحت تهديد السلاح بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من إلقاء القبض على مسجل خطر ،يقوم بتثبيت “الصبية” حديثى السن وسرقة متعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

وتلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط “أيمن حسنى معوض” 26 سنة عاطل مسجل خطر من منطقة المدابغ بمدينة الفيوم يقوم بتثبيت الصبية حديثى السن وسرقه متعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمواجهت المتهم اعترف بسرقة ” 11 ” تليفون محمول من الصبية بالإكراه إذ تمكنت المباحث من ضبطها طرف المواطن “إيهاب سلامة محمود عبد الحفيظ” صاحب محل موبايلات بشارع عدلى يكن إذ أرشد عنه المتهم وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا على مسروقاتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا