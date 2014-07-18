بالصور ..ضبط مسجل خطر يسرق ” الصبية ” تحت تهديد السلاح بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من إلقاء القبض على مسجل خطر ،يقوم بتثبيت “الصبية” حديثى السن وسرقة متعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

وتلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط “أيمن حسنى معوض” 26 سنة عاطل مسجل خطر من منطقة المدابغ بمدينة الفيوم يقوم بتثبيت الصبية حديثى السن وسرقه متعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمواجهت المتهم اعترف بسرقة ” 11 ” تليفون محمول من الصبية بالإكراه إذ تمكنت المباحث من ضبطها طرف المواطن “إيهاب سلامة محمود عبد الحفيظ” صاحب محل موبايلات بشارع عدلى يكن إذ أرشد عنه المتهم وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا على مسروقاتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .