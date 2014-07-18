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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 271 شهيدا و2050 جريحا

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 271 شهيدا و2050 جريحا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 271 شهيدا و2050 جريحا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت حتى اللحظة الى 271 شهيدا و2050 جريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة ان مواطنا يبلغ من العمر 40 عاما استشهد واصيب اثنان احدهما اصابته خطيرة جراء استهداف بمنطقة النصيرات وسط القطاع .كما استشهد الشابان احمد حسن صالح الغلبان (23 عاما) وحمادة عبدالله محمد البشيتي 21 عاما جراء القصف الاسرائيلي لمنطقة الفخاري بخان يونس .

واضاف أن شهيدين آخرين وصلا الى مستشفى ابو يوسف النجار برفح جراء غارات اسرائيلية على المحافظة التي تقع جنوب القطاع.

في سياق متصل،وجه وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش رسالة الى العالم مع استمرار مجازر الاحتلال بحق المواطنين والاطفال بشكل خاص استنكر فيها الصمت العربي والعالمي المطبق تجاه هذه الجرائم.

وقال “في كل يوم مجزرة وها هى دماء الأطفال شاهدة على هذا الاجرام الاسرائيلي”.وأضاف:”ان الاطفال الابرياء الذين لا ذنب لهم يكتبون بدمائهم شهادة وفاة لكل هؤلاء الزعماء وشهادة ادانة لكل هذا العالم الذي ينظر فى هذه اللحظات ولا زال يتفرج حتى اللحظة ولا يحرك ساكنا”.

أ ش أ

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