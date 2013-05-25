لطالما كانت نصيحة الأطباء والمدربين الرياضيين للسيدة الحامل دوما المشى والسير وعدم الإقلال من الحركة والاستسلام لآلام الحمل والوضع، ولكن أين تكمن أهمية المشى للسيدة الحامل وما فوائده لها فى حملها وعند وضعها لمولودها الصغير.

يبدو أن تفسير تأثير المشى هو أن الضغط الذى يقوم به رأس طفلك النازل إلى أسفل على عنق الرحم من الداخل يحرّض على تحرير هرمون أوكيستوسين على أمل البدء بالمخاض، كما أن مجرد البقاء فى وضعية عمودية منتصبة يجعل قوة الجاذبية تعمل لصالحك وتشجّع طفلك للنزول إلى عنق الرحم، هذا ما أوضحه الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد بالقصر العينى.

وأكد حسن أن هذه الطريقة آمنة، لكن انتبهى ألا تبالغى فى إرهاق نفسك، فالمخاض يمكن أن يكون مجهداً ولا ترغبين فى استهلاك كل طاقتك قبل البدء بعملية الولادة.

هل تنجح؟

> كما الحال مع الطرق السابقة، ليس هناك دليل حاسم، فلو لم ينزل طفلك إلى أسفل أو كان ما زال عالياً فى الحوض، يُعتقد أن المشى يشجّع طفلك على اتخاذ الوضعية المناسبة بحيث يحتمل بدء المخاض لوحده.

كيف أجرّبها؟

> ليس هذا الوقت المناسب للمشى بكل قوة، خاصة إذا لم تكونى قد قمت بتمارين رياضية مبكراً خلال فترة حملك، قد يكون التنزّه والتجوّل أفضل ما تستطيعين القيام به.