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للمرة الثانية.. عائلة أسترالية تفقد فردين آخرين في حوادث «الطيران الماليزي»

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بعد خسارتهم اثنين من ذويهم في الطائرة الماليزية المفقودة MH370، لم تلبث عائلة «بروز» الأسترالية أن تفيق من صدمتها الأولى، حتى تلقت نبأ موت اثنين آخرين من العائلة في حادث الطائرة الماليزية MH17 التي سقطت في أوكرانيا، الخميس.

وقالت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، في تقريرها، الجمعة، إن الأسترالي جورج بروز وزوجته إيرين، لا يزال ينحبان فقدان ابنهما رودني وزوجته ماري بعد اختفاء الطائرة الماليزية في المحيط الهندي في مارس الماضي، والآن عليهما تحمل صدمة موت حفيدتهما ماري وزوجها ألبرت اللذين كانا على متن الطائرة الماليزية التي وقعت على الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين كانا في طريقهما إلى منزلهما في أستراليا بعد قضاء عطلتهما في أوروبا، حتى لقيا حتفهما مع أكثر من 300 شخص كانوا على متن الطائرة الماليزية، التي لا تزال تجري التحقيقات عن كيفية وقوع تلك الكارثة.

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