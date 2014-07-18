بالصور.. لوحات الإعلانات تتحول إلي بيوت للمشردين

منذ ما يقرب من 150 عاماً، اعتدنا على رؤيتها على جانبي الطريق في الشوارع، شكلها مألوف ولم يطرأ عليها جديداً، ولكن استطاعت إحدى شركات التصميم الهندسية استخدامها بشكل مختلف تماماً، فحوَلت لوحات الإعلانات المليئة بالصور والألوان، إلى بيوت صغيرة للمشردين.

وكشفت شركة «صمِم..طور» (Design Develop)، للهندسة المعمارية، في سلوفاكيا، النقاب هذا الأسبوع، عن مشروع جديد، باسم «جريجوري»، الذي من شأنه تحويل لوحات الإعلانات في البلاد إلى بيوت سكنية كاملة.

وقالت الشركة إنه يمكن استخدام هذه المساحات الصغيرة لتوفير السكن للمشردين في المناطق المحيطة بها، مضيفة أن تكلفة المساحة الإعلانية ستساعد في تعويض ثمن البناء، كما أن تزويد البيت بالكهرباء سيكون من خلال الكهرباء التي سيتم توصيلها للوحة الإعلانات لإنارتها ليلاً، حيث لن يضطر ساكن البيت إلى دفع أيه تكاليف إضافية للطاقة.