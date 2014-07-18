بالصور.. مزارعون صينيون يصنعون روبوتات عملاقة من «Transformers»

قرر عدد من مزارعي الصين إعادة استخدام أدوات الزراعة في بناء نماذج مقلدة من الروبوتات العملاقة، باستخدام المحاريث ومعدات اللحام.

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، في تقريرها الخميس، أن فريق في قرية بمقاطعة «شاندونغ» الشرقية بالصين، قرروا التخلي عن وظائفهم اليومية لتكريس وقتهم لبناء نماذج من فيلم «The Transformers» مثل شخصيات «بامبلبي» و«أوبتيموس»، وكذلك حلفائهم وخصومهم.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة أكبر إنسان آلي يستطيعون تصنيعه تصل إلى 16 ألف دولار، وعند الانتهاء منه تشتريه شركات التطوير العقاري لاستخدامها في أماكن مثل بناء المساكن ومراكز التسوق.

وقال أحد المصممين أنه يستخدم قطع غيار السيارات وغيرها من الخردة المعدنية لتصنيع الروبوت، ثم يقوم بتنظيفه تماما استعدادا لدهانه بألوان جديدة تضفي شكلا جماليا على الجسم المعدني.