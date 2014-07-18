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بالصور.. مزارعون صينيون يصنعون روبوتات عملاقة من «Transformers»

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قرر عدد من مزارعي الصين إعادة استخدام أدوات الزراعة في بناء نماذج مقلدة من الروبوتات العملاقة، باستخدام المحاريث ومعدات اللحام.

China Transformers farmers models

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، في تقريرها الخميس، أن فريق في قرية بمقاطعة «شاندونغ» الشرقية بالصين، قرروا التخلي عن وظائفهم اليومية لتكريس وقتهم لبناء نماذج من فيلم «The Transformers» مثل شخصيات «بامبلبي» و«أوبتيموس»، وكذلك حلفائهم وخصومهم.

China Transformers farmers models

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة أكبر إنسان آلي يستطيعون تصنيعه تصل إلى 16 ألف دولار، وعند الانتهاء منه تشتريه شركات التطوير العقاري لاستخدامها في أماكن مثل بناء المساكن ومراكز التسوق.

China Transformers farmers models

وقال أحد المصممين أنه يستخدم قطع غيار السيارات وغيرها من الخردة المعدنية لتصنيع الروبوت، ثم يقوم بتنظيفه تماما استعدادا لدهانه بألوان جديدة تضفي شكلا جماليا على الجسم المعدني.

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