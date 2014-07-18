«أردوغان» مهاجمًا السيسي: «طاغية»

هاجم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بـ«الطاغية»، بسبب موقف القاهرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردا على سؤال عن العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال «أردوغان» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «لا يختلف عن الآخرين إنه هو نفسه طاغية»، حسب قوله، واتهم الحكومة المصرية بالعمل «معا» إلى جانب إسرائيل ضد حركة «حماس».

وتابع «أردوغان»: «الإدارة في مصر ليست شرعية»، متهما السلطات المصرية بأنها «تريد استبعاد (حماس) من أي اتفاق سلام في غزة».

وهاجم «أردوغان» إسرائيل، واتهمها بـ«إرتكاب مجزرة»، وقال: «إسرائيل دولة تهدد السلام في العالم والشرق الأوسط».