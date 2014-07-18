قناة مانشستر يونايتد تصف حقبة مويس بـ ' العار '

سخرت قناة نادي مانشستر يونايتد من المدير الفني السابق للفريق ديفيد مويس في إعلان بثته القناة استعداداً للموسم الجديد.

وأذاعت قناة مانشستر يونايتد التليفزيونية إعلاناً ظهرت فيه صورة لافتة تحمل عبارة "الرجل المختار" مع صورة ديفيد مويس، وصوت في الخلفية لبعض الجماهير بعبارات تقول "نشعر بالعار" و"ما الذي تفعله بحق الجحيم"، مع عبارة على الشاشة تحمل كلمات "بعد موسم مخيب للآمال"، ليتم بعدها إخفاء صورة مويس ببعض المؤثرات البصرية لعاصفة يتبعها كلمة "عاصفة جديدة تضرب النادي" مع ظهور لاعبي مانشيتر يونايتد وصوت يقول "ثقوا بنا.. سنعود".

وتواصل الإعلان أسطورة النادي بصوت ريان جيجز الذي يقول "واصلوا تشجيعنا وسنستعيد الانتصارات"، مع صورة للمدرب الجديد الهولندي لويس فان جال ومساعده جيجز وعبارة "الأستاذ والمتدرب"، ثم عبارة "سنعيد بناء الإمبراطورية".

وأثار الإعلان تحفظ الكثيرين بسبب استخدام لفظ "العار" مع صورة مويس من قبل قناة مانشستر يونايتد الرسمية، ووصفه البعض بأنه تصرف لا يليق في حق مدرب الفريق السابق.

وأقيل مويس من تدريب يونايتد بعد خروج الفريق من بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة للتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز. وعين ريان جيجز مدرباً موقتاً قبل أن يتم التعاقد مع فان جال.