رئيس الوزراء والصحة والتعليم العالى يفتتحون معهد الكبد القومى الأسبوع المقبل

يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الجارى المستشفى الجديد لمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية يرافقه الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والدكتور شيرين فوزى محافظ المنوفية وأعضاء مجلس الجامعة وعميد المعهد، صرح بذلك الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة .

يقام المستشفى على مساحة 3300 متر مربع ويتكون من أرضى و8 طوابق علوية مقامة على أربعة فواصل بطاقة 350 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، والمستشفى مزود بـ 14 مصعدا كهربائيا وخزانات المياه، بالإضافة إلي العيادات الخارجية وبها 6 وحدات مناظير حديثة ،كما يضم المستشفى معملا للخلايا الجزعية لمواكبة أحدث طرق علاج الكبد فى العالم، كما يضم 50 سريرا للعناية المركزة ،وحضانات أطفال حديثي الولادة، و5 غرف عمليات وأجهزة معامل شاملة ،وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وموجات صوتية وتردد حراري وأجهزة حقن الشرياني، فضلا عن تجهيز المغسلة بوحدات الغسيل والتجفيف والتعقيم.

وأعلن الدكتور صبحى غنيم، رئيس الجامعة أن الدولة رغم ظروفها الإقتصادية الصعبة فان الحكومة لم تتأخر عن تمويل هذا المشروع القومى والحيوى لآلاف المرضى داخل مصر وخارجها ،حيث تم فى السنة المالية الماضية وحدها تخصيص 224 مليون جنيه لإستكمال الإنشاء والتجهيزات والأجهزة والمعدات بالإضافة لتبرعات المواطنين.

وجدير بالذكر أن معهد الكبد بجامعة المنوفية هو أول معهد حكومى فى مصر يمنح درجتى الماجستير والدكتوراه فى أمراض الكبد ،كما يعتبر مدرسة علمية متميزة فى علاج وزراعة الكبد حيث بلغت حالات الزرع حتى الآن حوالى 200 حالة للكبار والأطفال ، ويبلغ عدد المرضى المترددين على المعهد يوميا أكثر من 900 مريض يتم تقديم العلاج لهم بالمجان.