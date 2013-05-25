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دراسة: مشاكل الذاكرة من السمات الملازمة لمرحلة "انقطاع الطمث"

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دراسة: مشاكل الذاكرة من السمات الملازمة لمرحلة "انقطاع الطمث" دراسة: مشاكل الذاكرة من السمات الملازمة لمرحلة "انقطاع الطمث"

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى بالاشتراك مع جامعة شيكاغو الأمريكية عن معلومات جديدة ومهمة بشأن حقيقة ارتباط مشاكل الذاكرة لدى السيدات عقب وصولهن إلى مرحلة انقطاع الطمث، فى الفترة العمرية من 45 إلى 50 عاما غالبا.

وأشار الباحثون أن السيدات اللاتى يصلن إلى مرحلة انقطاع الطمث ترتفع فرص تعرضهن لمشاكل واضطرابات الذاكرة مقارنة بالسيدات اللاتى لم يصلن إلى تلك المرحلة بعد بسبب الانقطاع فى إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية مثل الإستروجين، وكما لفت الباحثون أن السيدات الأكثر تعرضاً لنوبات "الهبات الساخنة" وكذلك الذين يتعرضون كثيراً للضيق والأحاسيس السلبية ترتفع فرص تعرضهم لمشاكل الذاكرة.

وشملت الدراسة 68 سيدة، تتراوح أعمارهن ما بين 44 و62 عاما، وتمت إصابتهن بـ35 نوبة من الهبات الساخنة على الأقل فى الأسبوع الواحد.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Menopause"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثالث والعشرين من شهر مايو الجارى.

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مصر 365