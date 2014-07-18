عمرو موسى يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية

إلتقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، بوفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يزور مصر، وتضمن الوفد النائب الكويتي محمد جاسم الصقر رئيس المجلس، والرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق والرئيس إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق.

ودار النقاش حول التطورات والمستجدات على الساحة العربية، وبخاصة التطورات على الأرض في العراق، والتطورات في منطقة الهلال الخصيب والوضع في سوريا وانعكاساته على دول الجوار في.

واتفق أعضاء المجلس على استمرار جهودهم في خلق نطاق اتصال غير رسمي بين الدول العربية لدفع التعاون والتفاهم العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار تقديم الرؤى والحلول وطرحها على الجهات الرسمية من خلال الاجتماعات والزيارات التي يقوم بها المجلس.