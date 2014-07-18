أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عمرو موسى يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية

Google+ Print
عمرو موسى يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية عمرو موسى يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية

عمرو موسى

إلتقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، بوفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يزور ، وتضمن الوفد النائب الكويتي محمد جاسم الصقر رئيس المجلس، والرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق والرئيس إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي السابق.

ودار النقاش حول التطورات والمستجدات على الساحة العربية، وبخاصة التطورات على الأرض في العراق، والتطورات في منطقة الهلال الخصيب والوضع في سوريا وانعكاساته على دول الجوار في.

واتفق أعضاء المجلس على استمرار جهودهم في خلق نطاق اتصال غير رسمي بين الدول العربية لدفع التعاون والتفاهم العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار تقديم الرؤى والحلول وطرحها على الجهات الرسمية من خلال الاجتماعات والزيارات التي يقوم بها المجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري