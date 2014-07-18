«اوعى دخانك يطير رمضانك» سلسلة بشرية لـ «صناع الحياة» بطور سيناء

نظمت جمعية «صناع الحياة» بجنوب سيناء اول سلسلة بشرية بشارع المنشية بطور سيناء شارك فيها العشرات من شباب وفتيات المحافظة لمكافحة التدخين بمبادرة «اوعى دخانك يطير رمضانك» عن طريق توعية المواطنين والمارة بأضرار التدخين وتشجيعهم فى استغلال شهر رمضان المبارك في الاقلاع عن التدخين.

وقام شباب صناع الحياة بتوزيع 1000 ملصق لمكافحة التدخين.

وقالت دينا ناصر كلية تجارة إنها سعيدة فى المشاركة بمبادرة «اوعى دخانك يطير رمضانك»، حتى تساعد أهل سيناء في الاقلاع عن التدخين المضر والمدمر للصحة الانسان.

وأضافت يسرا إبراهيم فتحي إحدى منسقات مشروع إنسان أن المبادرة ضمن خمس مشروعات تقوم بها صناع الحياة لخدمة المجتمع والتوعية مشيرا الى انه مبادرة اوعى دخانك يطير رمضان تمنح الناس فرصة للإقلاع عن التدخين وتشجيعهم حيث انهم يصومون 16 ساعة بدون تدخين ومن السهل التخلص من مادة النيكوتين خلال 3 أيام فقط.

ومن جانبه أكد أحمد شامة، منسق مبادرة اوعى دخانك يطير رمضانك أن هناك استجابة كبيرة من أهالي طور سيناء فى الاستجابة للمبادرة للإقلاع عن التدخين مشيرا الى ان هذه السلسلة البشرية هي الاولى للمبادرة صناع لتشجيع الناس على الاقلاع من التدخين.