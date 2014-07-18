تزايد خطر فيروس الشيكونجونيا في الولايات المتحدة

أكد مسؤولون أمريكيون في مجال الطب رصد أول حالتي إصابة محليتين بفيروس «الشيكونجونيا» الذي ينتقل بواسطة البعوض في ولاية فلوريدا.

وسجلت إحدي الحالتين في مقاطعة ميامي ديد بينما الأخرى في مقاطعة بالم بيتش.

وأعلن المسؤولون، الخميس، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها تتعاون عن كثب مع الإدارة الصحية في فلوريدا لتحديد عدد من أصيبوا بالفيروس.

وظهر فيروس «الشيكونجونيا» على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن الفيروس لم ينتقل للحالات المصابة حتى الآن بواسطة بعوض محلي، وهو ما يزيد المخاطر. وجميع الحالات السابقة كانت لاشخاص سافروا إلى منطقة الكاريبي التي يتفشى فيها المرض.

وقال روجر ناسي رئيس فرع الامراض الفيروسية بالمراكز الأمريكية «وصول فيروس الشيكونجونيا إلى أمريكا الاستوائية أولا وإلى الولايات المتحدة الان يؤكد المخاطر التي يمثلها البعوض والمسببات الأخرى للأمراض».

وقالت الدكتورة آنا ليكوس خبيرة الأوبئة ومدير مكافحة الأمراض والوقاية الصحية في فلوريدا «نحث الجميع على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد البعوض لمنع انتشار الشيكونجونيا والأمراض الأخرى التي تنقل بواسطته.»

وقالت المراكز الأمريكية إنه منذ عام 2006 بلغت حالات الإصابة الوافدة بفيروس الشيكونجونيا 28 حالة في المتوسط سنويا سجلت لمسافرين عائدين من بلدان يتفشي فيها الفيروس.

وقالت المراكز «حتى الآن سجلت هذا العام 243 حالة مرتبطة بالسفر في واحد وثلاثين ولاية ومنطقتين.»

وانتشر فيروس «الشيكونجونيا» سريعا في منطقة الكاريبي خلال الاشهر الأخيرة وأدى إلى نقل الآلاف إلى المستشفيات للعلاج.

وتظهر أعراض الإصابة بعد 3 إلى 7 أيام على لدغ البعوض المصاب للمريض ويتلاشى المرض عادة في غضون اسبوع. ولا يوجد لقاح للفيروس غير القاتل.

ويقول مسؤولون إنهم يتوقعون ألا يتسبب فيروس «الشيكونجونيا» في حالات تفشي واسعة النطاق في الولايات المتحدة مثلما لم يفعل فيروس حمى الدنج.