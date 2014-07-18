أمن السويس يضبط 110 هاربين من أحكام قضائية

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح حملة أمنية مكبرة استمرت على مدار الأسبوع الحالي استهدفت ضبط العناصر الخارجة عن القانون وحاملى الأسلحة النارية ومتاجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ احكام قضائية حيث تم ضبط 110 متهمين هاربين.

وأشرف على الحملة اللواء خليل حرب مدير امن السويس وقادها العميد عبد اللطيف الحناوى مدير ادارة البحث الجنائي بالسويس، بمشاركة ضباط الادارة وتمكن الحملة من ضبط 4 أسلحة نارية متنوعة بحوزة مسجلين خطر ، كما تمكنت الحملة من ضبط 6 يروجون مواد مخدرات بكميات وأنواع مختلفة وأخري يستعدون لترويجها قبل العيد.

وتمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ وضبط 160 حكما قضائيا ما بين جنائي وجزئي ومخالفات مالية وتجارية .

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين جاري تحرير محضر بالوقائع ، وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.