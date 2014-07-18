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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتي نقل بسوهاج‎

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتي نقل بسوهاج‎ مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتي نقل بسوهاج‎

أرشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي سوهاج/ البحر الأحمر.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطارا من مركز شرطة اخميم بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي سوهاج/ البحر الأحمر الكيلو 80 ووجود متوفي ومصابيين، بالانتقال والفحص تبين انه اثناء قيادة المدعو مصطفى اسماعيل محمد 21 سنة سائق ويقيم بناحية مركز ساحل سليم بأسيوط السيارة رقم “53128″ نقل اسيوط على الطريق فى اتجاه [قنا – أسيوط] اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة “أ ل ق 6372″ نقل قيادة المدعو حسيب صبري حنفي 32 سنة سائق ويقيم الأقصر كانت متوقفة علي جانب الطريق .

ونتج عن ذلك وفاة المدعو طه احمد عبد الخالق 52 سنة عامل ويقيم دائرة مركز ساحل سليم واصابة كلاً من قائدى السيارتين ،و نادي لاشين رزق 60 سنة بالمعاش ويقيم أسيوط بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم جميعاً للمستشفى المركزي .

وبسؤال المصابين والمدعو عبد الرحيم احمد عبد الخالق 42 سنة عامل [شقيق المتوفي] أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7841 جنح المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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