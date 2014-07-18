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«الوطن» السعودية: «الإخوان» يستغلون الفرص لإيذاء مصر وشعبها

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قالت صحيفة «الوطن» ، إن «جماعة «الإخوان» تصر على اقتناص كل فرصة لإيذاء وشعبها، وكل ما يمثل العدالة والحرية والإسلام الحقيقي».

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، الجمعة، تحت عنوان «ويصر الإخوان على خيانة مصر»، أن «طبيعة العقلية الإخوانية منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة تركض في الدائرة الأكثر «سطحية وإرهابا»، مؤكدة أنها منذ بدايتها ظلت قابعة في سيناريو الفعل الإجرامي المتوحش المتعارف عليه عند المنظمات الإرهابية العالمية، وهو القيام بالجريمة ومن ثم الهروب للبيئة التي تتماشى مع عقلياتهم المستوطنة في دهاليز العتمة».

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، حول أن هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق في عهد «الإخوان»، يمتلك العديد من المستندات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، موضحًا أن تلك المستندات والمعلومات ستسرب إلى دول معادية للدولة المصرية، إذ حصل على تلك المستندات والمعلومات خلال فترة توليه رئاسة الوزارة في عهد المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن مغادرته لمصر في هذا التوقيت تمثل خطرا داهما على الدولة وتهدد الأمن القومي.

وأكدت أن «مصر تدفع ضريبة سماحها للمتطرفين من أمثال جماعة الإخوان بممارسة العمل السياسي، والسماح لهم بدخول «الاتحادية»، التي لم يدلف إليها خائن منذ بنائها».

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