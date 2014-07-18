محافظ دمياط يسحب 10 رخص لمخالفة التعريفة الجديدة

ام اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، بجولة ميدانية بمدينة رأس البر، حيث تابع سيارات سرفيس رأس البر بشارع بورسعيد ومدي التزامهم بتطبيق التعريفة المقررة وقم بسحب 10 رخص للسائقين المخالفين .

كما تفقد اعمال التجميل بالجزيرة الوسطي لشارع بورسعيد ثم فاجئ المحافظ سوق 101 برأس البر وتفقد عدد من المحلات التجارية بالسوق وطلب من اصحابها عدم المغالاة في رفع الاسعار حفاظا علي ما يتميز به مصيف رأس البر من أسعار معتدلة للرواد .

وأصدر تعليماته للمهندس حازم حواس رئيس مدينة رأس البر الجديد برفع الاشغالات من منطقة السةق مع المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق وكافة الخدمات والمرافق بالمصيف .