مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

‬لقى عامل مصرعه وأصيب آخرون فى حادث تصادم بطريق فرعى ( شبراباص – شبين الكوم ) أمام قرية منشأة عصام ؛ تم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى شبين الكوم الجماعى.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق ( شبراباص – شبين الكوم ) ومصرع عامل واصابة اخرون ؛ بالانتقال تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل مقطورة مجهولة فرت هاربة ودراجة نارية قيادة خليل محروس 31 سنى عامل ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالدرجة النارية من الخلف ؛ نجم عن الحادث وفاة احد مرافقية محمد وجيه خليل 34 سنة عامل واصابة قائد الدراجة ومرافقه الاخر احمد أمين 27 سنة عامل ؛ وتم نقلهما الى مستشفى شبين الكوم الجامعى ؛ تم تحرير محضر رقم 22498 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.