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ضبط 4395 صاروخ ألعاب نارية بطنطا

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ضبط 4395 صاروخ ألعاب نارية بطنطا ضبط 4395 صاروخ ألعاب نارية بطنطا

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث بالغربية اليوم الجمعة من ضبط 4395 ألعاب نارية داخل محل إكسسوارات محمول بشارع طه الحكيم أول طنطا قبل بيعهم للمواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد توفرت للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بقيام بهاء الدين محمد عبد العزيز 40سنة صاحب محل اكسسوارات محمول بشارع طه الحكيم مقيم شارع إبراهيم عوارة أول طنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية وباستهداف المحل تم ضبط 4395 صاروخ محدث للشرر والصوت والبعض محدث انفجارات متتالية مما يعد مخالفا للقانون رقم 33لسنة 1953الخاص بحظر حيازة الألعاب النارية والمفرقعات تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع.

تحرر المحضر 13341جنح قسم أول طنطا وتولت النيابة التحقيق.

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