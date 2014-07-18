مكياجي تطرح تشكيلة حمرة شفاه لامعة لإطلالة ساحرة خلال العيد

احتفالاً بقدوم عيد الفطر السعيد، تقدم لك مكياجي مجموعة حمرة الشفاه اللامعة Color & Gloss و Glow Gloss ضمن تشكيلة "صبايا" الأكثر نجاحاً لدى مكياجي.

وتأتي مجموعة صبايا Color & Gloss لعاشقات التفرد، فهي مثالية لكل فتاة ترغب بالظهور بأروع إطلالة بين صديقاتها، بألوان مميّزة وخاصية استثنائية، تتميّز هذه المجموعة برأسها المزدوج عند الأطراف، ففي الطرف العلوي حمرة شفاه باللون المضفي لتمنحك شفاه ناعمة كالحرير، وفي الطرف الآخر ملمع للشفاه بألوان رائعة لتألق مميّز. كما تتميّز هذه المجموعة بقدرتها العالية على البقاء طويلاً وباحتوائها على العناصر المضادة لأشعة الشمس SPF 6 لشفاه غنية وأكثر ترطيباً، وتأتي مجموعة Color & Gloss بحجم مريح وسهل الاستخدام لتحملينها معك أينما ذهبت وتحافظي على إطلالتك الساحرة دائماً.

أما إذا كنت تبحثين عن العناية الأفضل لشفاهك، فإن مكياجي تقدم لك مجموعة صبايا Glow Gloss والتي تتميّز بخواصها الاستثنائية لحماية الشفاه لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة وتكنولوجيا O.R.A.C الحصرية لدى مكياجي والتي تتكون من مزيج غنيّ بالفيتامينات المغذية لتمنحك إطلالة مشرقة وصحيّة، كما يمكنك تطبيقها مع حمرة الشفاه لإطلالة أكثر عصرية أو يمكنك استخدامها لوحدها لإطلالة أكثر لمعان وعفوية.

تتوفر تشكيلة صبايا Color & Gloss و Glow Gloss في جميع متاجر مكياجي، السعر 59 درهم إماراتي لحمرة الشفاه المزدوجة Color & Gloss و 35 درهم إماراتي لملمع الشفاه Glow Gloss.