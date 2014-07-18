صابون الغار لجمال بشرتك

يعتبر صابون الغار من أجود أنواع الصابون وأفضلها على الوجه والبشرة؛ نظراً لأنه خالٍ من المواد الكيميائية كأنواع الصابون الأخرى، فهو يتكون من زيت الغار المفيد في تغذية ونضارة البشرة، كما أنه يحمي البشرة من التجاعيد المبكرة، ويخلص الجسم من البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، فضلاً عن رائحته العطرة، لذلك ينصح بالتخلص من أنواع الصابون الأخرى وجيل الاستحمام واستخدام صابون الغار الطبيعي والمميز.

إليك هذه الخلطة الرائعة لصنع صابون الغار الطبيعي لجمال ونضارة جسمك، احصلي على مكوناتها من أحد محلات العطارة، وتمتعي بصنع صابونك الخاص برائحة عطرة ومكونات مرطبة للبشرة...

• المكونات:

1. قطعة من صابون الغار.

2. قطعة من صابون الكركم.

3. علبة جلسرين سائل.

4. كوب من ماء الورد.

5. فنجان من الملح الخشن.

6. ربع كوب من نشاء الذرة.

7. كبسولات فيتامين (e).

8. علبة فكس صغيرة.

• الخطوات:

1. أبشري كل أنواع الصابون وضعيها في وعاء نظيف.

2. سخني ماء الورد مع الملح الخشن، ثم أضيفي الصابون المبشور، وحركي الخليط جيداً حتى يذوب الصابون.

3. أتركي الخليط حتى يبرد، ثم أضيفي إليه الفكس والجلسرين والنشاء وكبسولات فيتامين (e)، ثم حركي المكونات بواسطة المضرب اليدوي جيداً.

4. ضعي الخليط داخل علبة بلاستيكية نظيفة وجافة ومحكمة الإغلاق.

5. بللي جسمك بالماء الدافئ عند الاستحمام، ثم خذي كمية من الخلطة وافركي جسمك بها جيداً باستخدام ليفة خشنة، واتركيها على الجلد لمدة 5 دقائق، وأخيراً قومي بغسل جسمك بالماء الدافئ وجففيه جيداً.

6. رطبي جسمك بالزيت المفضل لديكِ كزيت اللوز أو زيت الزيتون.

7. استعملي هذه الخلطة مرة أسبوعياً على الأقل وستحصلين على بشرة بيضاء وناعمة ذات رائحة عطرة.

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