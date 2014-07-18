في العيد... مكياجك Oriental Pop

الجمعة 18-07-2014 17:20
مزجٌ جميل ما بين الشرقي والموضة العصرية ، وحضورٌ بارز للألوان المتداخلة مع الابتعاد عن المبالغة في الخطوط مع ابراز الشفتين باسلوب راق وجذّاب ....
فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
ماكياج : سارة حسن
شعر : طلال طبارة
الملابس والحقائب : Sarah s Bag
صورة 1 :
تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور من ايف سان لوران " Youth Liberator , YSL
على العينين تم اعتماد الظلال " غالاكسي 11 من كلينيك " Galaxy 11 , Clinique
الماسكارا " ماكسي لاش من غيرلان " Maxi lash , Guerlain
البلاش " بلاش راديانس 9 من ايف سان لوران " Blush Radiance 9 , YSL
الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " فيرني ا ليفر 5 من ايف سان لوران " Vernis A Levre , YSL
صورة 2
تم اعتماد كريم الاساس " جينيس جيل بيج ديب 38 من مارك جايكوبس " Genius Gel Beige Deep 38 , Marc Jacobs”
على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 2 كولور 08 تو سبايسي من غيرلان " Ecrin 2 couleurs 08 Two Spicy , Guerlain
الماسكارا " سوبليم دي شانيل " Sublime De Chanel
البلاش " شايمليس بولد بلاش 210 ايريزيستيبل من مارك جايكوبس " Shameless Bold Blush 210 Irresistible , Marc Jacobs
الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " ديوريفيك 042 من ديور " Diorific 042 , Dior
صورة 3 :
تم اعتماد كريم الاساس " تان ميراكل 04 من لانكوم " Teint Miracle 04 , Lancôme
على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever
الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy
البلاش " ديوربلاش 676 من ديور " Diorblush 676 , Dior
الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ديور 526 من ديور " Rouge Dior 625 , Dior
صورة 4
تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 020 من ديور " Capture Totale 020 , Dior
على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 2 كولور تو لوفلي 07 من غيرلان " Ecrin 2 Couleurs 2 Lovely 07 , Guerlain
الماسكارا " شوكينغ ماسكارا من ايف سان لوران " Shocking Mascara , YSl
البلاش " شير كولور سامر بينك 12 من بوبي براون " Sheer Color Summer Pink 12 , Bobbi Brown
الفم جرى تلوينه بواسطة احمر الشفاه " ديور اديكت 382 من ديور " Dior addict 382 , Dior
تابعي أيضاً:
الأي لاينر المجنّح على طريقة رولا سعد
10 مجموعات لمكياج خاصّ بالشابات