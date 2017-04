في العيد... مكياجك Oriental Pop

مزجٌ جميل ما بين الشرقي والموضة العصرية ، وحضورٌ بارز للألوان المتداخلة مع الابتعاد عن المبالغة في الخطوط مع ابراز الشفتين باسلوب راق وجذّاب ....

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

ماكياج : سارة حسن

شعر : طلال طبارة

الملابس والحقائب : Sarah s Bag

صورة 1 :

تم اعتماد كريم الاساس " يوث ليبيراتور من ايف سان لوران " Youth Liberator , YSL

على العينين تم اعتماد الظلال " غالاكسي 11 من كلينيك " Galaxy 11 , Clinique

الماسكارا " ماكسي لاش من غيرلان " Maxi lash , Guerlain

البلاش " بلاش راديانس 9 من ايف سان لوران " Blush Radiance 9 , YSL

الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " فيرني ا ليفر 5 من ايف سان لوران " Vernis A Levre , YSL

صورة 2

تم اعتماد كريم الاساس " جينيس جيل بيج ديب 38 من مارك جايكوبس " Genius Gel Beige Deep 38 , Marc Jacobs”

على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 2 كولور 08 تو سبايسي من غيرلان " Ecrin 2 couleurs 08 Two Spicy , Guerlain

الماسكارا " سوبليم دي شانيل " Sublime De Chanel

البلاش " شايمليس بولد بلاش 210 ايريزيستيبل من مارك جايكوبس " Shameless Bold Blush 210 Irresistible , Marc Jacobs

الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " ديوريفيك 042 من ديور " Diorific 042 , Dior

صورة 3 :

تم اعتماد كريم الاساس " تان ميراكل 04 من لانكوم " Teint Miracle 04 , Lancôme

على العينين تم اعتماد الظلال " سيبيا بلو من ميك أب فور ايفير " Sepia Blue , Make Up For Ever

الماسكارا " كوتور ماسكارا من جيفنشي " Couture Mascara , Givenchy

البلاش " ديوربلاش 676 من ديور " Diorblush 676 , Dior

الفم جرى تلوينه بواسطة أحمر الشفاه " روج ديور 526 من ديور " Rouge Dior 625 , Dior

صورة 4

تم اعتماد كريم الاساس " كابتشار توتال 020 من ديور " Capture Totale 020 , Dior

على العينين تم اعتماد الظلال " ايكران 2 كولور تو لوفلي 07 من غيرلان " Ecrin 2 Couleurs 2 Lovely 07 , Guerlain

الماسكارا " شوكينغ ماسكارا من ايف سان لوران " Shocking Mascara , YSl

البلاش " شير كولور سامر بينك 12 من بوبي براون " Sheer Color Summer Pink 12 , Bobbi Brown

الفم جرى تلوينه بواسطة احمر الشفاه " ديور اديكت 382 من ديور " Dior addict 382 , Dior

