إبطال تفجير خمس اسطوانات غاز بجوار محطتي مترو ساقية مكي وسكة حديد الجيزة

أبطل ضباط المفرقعات بالجيزة محاولة شخص مجهول تفجير محطة مترو ساقية مكي والسكة الحديد بالجيزة.

وكان مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغًا من الأهالي بقيام شخص مجهول يستقل تروسيكل بوضع أسطوانات غاز بجوار سور السكة الحديد المجاور لمحطة مترو أنفاق ساقية مكي.

وانتقل ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية إلى مكان الواقعة وتبين وجود 5 أسطوانات غاز منزلي ملفوف كل منها ببطانية ويتصل بكل أسطوانة مفجر بلدي يخرج منه سلك كهربائي بدائرة غير مكتملة تحت التجهيز و 3 جراكن بنزين “2 سعه 10 لتر – 1 سعة 20 لتر” وكيس قطن.

وتم فرض كردون أمني بالمكان وإبطال مفعول الإسطوانات وتمشيط وتعقيم المنطقة وتم نقل المضبوطات لديوان القسم.