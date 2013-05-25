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شيرين تغني لفضل شاكر ويفاجئها بحضوره للمؤتمر

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شيرين تغني لفضل شاكر ويفاجئها بحضوره للمؤتمر شيرين تغني لفضل شاكر ويفاجئها بحضوره للمؤتمر

أعلنت الفنانة عبد الوهاب في المؤتمر الصحافي عن تسجيلها لأغنية فضل شاكر "انا اشتقتلك".
كما صرحت انها على اتصال دائم بالفنان فضل شاكر واحاديثهما تقتصر على امور عادية بعيدة عن السياسة واصفة فضل شاكر بأنه شخص طيب ويحب كل زملائه الفنانين، وتسجيلها لاغنية فضل حصلت دون إستأذانه من باب المونة على فضل مؤكدة ان فضل سوف يسعد بتسجيلها بصوتها.
واثناء ردها على اسئلة الصحافة تفاجئت شيرين بصوت يصعد من بين الصحافين يغني "انا اشتقتلك" لفضل شاكر وللوهلة الأولى اعتقدت ان فضل موجود بينما كان محمد عدلي المشترك في "ذا فويس" الذي فاجاها بحضوره.

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سيدتي

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