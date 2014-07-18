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ليكيب: فالنسيا يزاحم أرسنال على ضم أوسبينا

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ليكيب: فالنسيا يزاحم أرسنال على ضم أوسبينا ليكيب: فالنسيا يزاحم أرسنال على ضم أوسبينا

باريس (إفي): قالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الجمعة إن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نيس.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الدولي قد لفت أيضا انتباه فرق أوروبية أخرى مثل أرسنال الإنجليزي، فضلا عن ناديين آخرين أحدهما إسباني والآخر مكسيكي، دون أن تذكر اسميهما.

وخاض الحارس (25 عاما) المواسم الأربعة الأخيرة في صفوف نيس، الذي انضم إليه قادما من أتلتيكو ناسيونال ميديين المحلي.

وقدم أوسبينا مؤخرا عروضا جيدة في مونديال البرازيل 2014 مع الكولومبي، الذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه قبل الخروج على يد الفريق المضيف.

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فيديو اليوم السابع

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