نقابات طبية تهدد بحرمان طلاب الجامعات الخاصة من مزاولة المهنة

أثار قرار مجلس الجامعات الخاصة بخفض الحد الأدنى للقبول في الكليات الطبية غضب مجالس النقابات الطبية، والتي رفضت زيادة أعداد المقبولين بكلياتها بالجامعات الخاصة، بسبب انتشار البطالة بين أعضائها، وعدم وجود سوق عمل تستوعب هذا الكم من الهائل من خريجي هذه الكليات.

>وأعلنت نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة، الجمعة، عقد مؤتمر صحفي مشترك السبت، في دار الحكمة، لإعلان الخطوات التي سيتم اتخاذها لوقف هذا القرار.

>وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، وعضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس أرسل خطابا لكل الكليات الخاصة والحكومية، لمعرفة احتياجاتها من أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب على مستوى الجمهورية.

>وقال نقيب الأطباء، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الجامعات سترسل مقترحاتها بالأعداد المطلوبة للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن النقابة لم تتحرك وتتوجه بخطابات للمجلس الأعلى للجامعات بتقليل أعداد المقبولين بكليات الطب.

>وأضاف «عبدالدايم» أن المجلس الأعلى للجامعات سيقبل في حدود 6 آلاف طالب بكليات الطب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن النقابة لم تحدد حدا أقصى من الطلاب للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، وحصلت على حكم قضائي بألا يتجاوز عدد المقبولين 3500 طالب.

>وقال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة خاطبت وزير التعليم العالي بتحديد أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان، على ألا يزيدوا على 100 طالب بكل كلية.

>وأكد تمسك مجلس النقابة بقرارات الجمعية العمومية بشأن عدم قيد الخريجين من الكليات الخاصة المستحدثة، المنشأة بعد قرارات الجمعية العمومية التي عُقِدت في 3 يناير 2013، والتي تتعدى الـ10 كليات، بالإضافة إلى عدم قيد الخريجين من الكليات الخاصة، المنشأة قبل هذا التاريخ إلا في حدود 5% أقل من الحد الأدنى للكليات الحكومية، محذرًا أولياء الأمور مما سماه «المخاطرة بمستقبل أبنائهم»، ومشددًا على أن «النقابة لن تعترف بخريجي هذه الكليات، مما يعني عدم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة».

>وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بتخفيض تنسيق كليات الصيدلة إلى 85% «مرفوض نهائيًا»، وإن النقابة وضعت معايير لقبول قيد الخريجين بها، واشترطت أن يكون تنسيق الجامعات الخاصة أقل من التنسيق الحكومي بـ5%.

>وأشار إلى أنه ستُقام دعوى قضائية لتحديد أعداد المقبولين بالكليات، تماشيًا مع احتياجات سوق العمل.