مصادر أمنية: نجل مرسى كان يخطط للسفر إلى ليبيا أو السودان عن طريق قرية بالفيوم

كشفت مصادر أمنية أن عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسي قام بقطع تذكرة داخل قطار الصعيد «القاهرة – أسوان» وأثناء قيام الخدمات الأمنية الموجودة بالقطار مع محصل التذاكر بمراجعة التذاكر عند مدينة العياط طلبوا منه البطاقة الشخصية التي بحوزته وتبين أنه نجل الرئيس المعزول الهارب من تنفيذ حكم قضائى.

وأبلغت شرطة السكة الحديد أجهزة الأمن ببني سويف وقامت قوات قتالية وتشكيل من الأمن المركزي برئاسة اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، و3 من ضباط الأمن الوطني مصادر أمنية ببني سويف بإغلاق محطة قطار بني سويف أثناء وصول القطار إلى رصيف محطة بني سويف الموجودة وسط مدينة بني سويف قبل الفجر بساعة واحدة، الجمعة، وألقت القبض عليه.

وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية بالمحافظة قامت بترحيل عبد الله مرسي إلي القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة، ونقله إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه وكذلك تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية تعاطي الحشيش.

وأشار المصدر إلي أن نجل مرسي كان يحمل تذكرة «القاهرة – أسوان» وكان لديه خطتتان للسفر إلى ليبيا أو السودان ومعه أوراق تثبت نيته الهروب من مصر للسودان عبر قرية دراو بأسوان والتي عثر عليها أثناء ضبطه داخل قطار «996» «القاهرة – أسوان» بمحطة بني سويف، مساء الخميس.

وأضاف المصدر أن نجل الرئيس المعزول كان أيضا لديه نيه السفر إلى ليبيا عن طريق إحدى قرى الفيوم وأنه كان سينزل إلى بنى سويف وبعدها يستقل ميكروباص إلى قرية الغرق ومنها إلى ليبيا.

تسلم نجل مرسى قيادات مباحث المديرية بالمحافظة برئاسة اللواء زكريا أبو زينة، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، وتم إخطار الجهات الأمنية بالقاهرة للتنسيق حول عمليه تسليمه للجهة المنوط بها التحقيق معه.