' صيام شيكابالا لا يمنعه عن المشاركة مع لشبونة '

لا يواجه النجم المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة أي مشكلة في المشاركة مع فريقه أثناء شهر رمضان في فترة الصيام.

ويستعد شيكابالا لخوض أول البطولات الهامة بالنسبة لمدينة لشبونة، إذ يواجه بليننسيش (22:30 بتوقيت القاهرة) في افتتاح كأس لشبونة وهي البطولة التي تقام بين أفضل أربع فرق في المدينة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في البرتغال لـFilGoal.com: "شيكابالا لا يواجه أي مشكلة في الصيام في البرتغال، بل أن زملائه في الفريق ومدربه ماركو سيلفا متعجبون من الطاقة التي يلعب بها".

وأضاف "المباراة الماضية لعبها شيكابالا وهو صائم، ويؤدي تدريبين في اليوم الواحد وهو صائم".

ويبدو أن المدير الفني الجديد للشبونة يضع شيكابالا على رأس اللاعبين الأساسيين لديه الموسم المقبل وفقا للصحف البرتغالية التي أكدت أن الفتى الأعسر بات هاما لهجوم وصيف الدوري البرتغالي.

وأشار المصدر "الإفطار يبدأ هنا في التاسعة و10 دقائق، ومن الجيد أن يلعب شيكابالا أول مباراة في البطولة الهامة بكامل طاقته".

كأس لشبونة هي ثالث أقدم البطولات البرتغالية، تلعب بطابع رسمي ولديها أهمية قصوى في المدينة، خاصة وأنها من الممكن أن تجمع قمة البرتغال بين لشبونة وبنفيكا الذي يواجه أشتوريل في نفس البطولة مساء الجمعة.

وأتم "المدرب مهتم بشيكابالا، وينوي الاعتماد عليه .. ولا توجد أي عوائق لمشاركته مع الفريق بانتظام إلا الإصابة لا قدر الله".