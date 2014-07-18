كريستينا أغيليرا تستأجر جزيرة خاصّة في هاواي لحفل زفافها

كشف مصدر مقرّب من النجمة العالمية Christina Aguilera عن أنها قررت استئجار جزيرة خاصّة في هاواي لإقامة حفل زفافها إلى حبيبها Matthew Rutler بالتزامن مع عيد الميلاد.

Aguilera البالغة من العمر 33 عاماً، تنتظر حالياً مولودها الأول من خطيبها Rutler، وقد حدّدت موعد الزفاف بعد ولادته.

وقال المصدر إنّ Christina تحبّ هاواي، لأنها احتفلت بخطوبتها هناك، لكنّها الآن تطمح إلى إقامة حفل زفاف خاصّ، لذا ستستأجر جزيرة خاصّة، لافتاً إلى أنّ زواج Aguilera و Rutler لن يكون دينياً.

يُشار إلى أنّ Christina Aguilera لديها ابن في السادسة من عمره يُدعى Max من زوجها الأول Jordan Bratman.

وأكّد المصدر نفسه ان Matthew تقدّم بطلب الزواج من خطيبته Christina في شباط من العام الحالي، ومنذ ذلك الحين يحاول تصميم خاتم زواج مميّز يليق بها.

وقال أحدّ المقربين من الطرفين إنّ Matthew يتابع منذ سنة أدقّ تفاصيل الزفاف، كما يتعاون مع مصمّم عالمي لابتكار خاتم زفاف يعكس حبّهما وعلاقتهما القويّة.