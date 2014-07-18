تكهنات بقرب زواج كاسياس وكاربونيرو

مدريد، (إفي): ازدادت التكهنات بشأن قرب زواج حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس من رفيقته العاطفية المذيعة الشهيرة سارة كاربونيرو، حسبما ذكرت صحيفة (إي بي سي) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التكهنات ازدادت عقب الزيارة التي قام بها الثنائي الشهير مؤخرا لأحد قساوسة بلدة ألماجير الإسبانية، مسقط رأس كاربونيرو، وحديثهما معه لنحو ساعة كاملة وهو ما جعل البعض يعتقد أن الحديث قد دار حول ترتيبات الزفاف.

وكان كاسياس وكاربونيرو وطفلهما مارتين، قد قضوا بضعة أيام في بلدة المذيعة الشهيرة، وخلالها تحدثوا مع قس الكنيسة التي تم تعميد المذيعة بها.

وتتبقى لكاسياس بضعة أيام فقط قبل عودته إلى المران مع الفريق الملكي، بعد أن قضى عطلة طويلة مع أسرته الصغيرة منذ عودته مع منتخب إسبانيا من مونديال البرازيل، الذي ودعه الماتادور من دور المجموعات.