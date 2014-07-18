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“نهال عنبر” ضيفة “90 دقيقة” على المحور 1 الليلة

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“نهال عنبر” ضيفة “90 دقيقة” على المحور 1 الليلة “نهال عنبر” ضيفة “90 دقيقة” على المحور 1 الليلة

نهال عنبر

يستضيف برنامج 90 دقيقة الساعة 10 مساء اليوم، الجمعة، على قناة المحور 1 الفنانة نهال عنبر، وتتحدث عن مشاركتها في رمضان من خلال 3 مسلسلات هي: “صديق العمر – صاحب السعادة -الخطيئة”.

وتكشف صعوبة الدور الذي تؤديه في مسلسل صديق العمر الذي يعرض حاليًا وهو دور السيدة تحية عبد الناصر ورأيها في الانتقادات الموجهة للمسلسل حول وجود أخطاء تاريخية به، كما تتحدث عن دور ضابطة الشرطة الذي تؤديه في مسلسل صاحب السعادة المعروض حاليًا وكواليس هذا المسلسل خاصة أنه الثاني لها مع الفنان الكبير عادل إمام بعد مسلسل العراف الذي تم عرضه في رمضان الماضي وتتحدث عن دورها في مسلسل الخطيئة الذي يعرض حاليًا في رمضان ورأيها في مسلسلات رمضان هذا العام ومشروعاتها الفنية القادمة.

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