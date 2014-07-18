أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول 13 ألف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات بالسويس

Google+ Print
وصول 13 ألف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات بالسويس وصول 13 ألف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات بالسويس

ميناء الزيتيات

قال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل، اليوم الجمعة، 13 ألف طن بوتاجاز من ينبع السعودي .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية استقبال السفينة ثيرسيا بيلونتنج و على متنها 11242 طن زيت نخيل صب والسفينة ليلى جى و على متنها 3086 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى و العبارة الحرية و على متنها 72 شاحنة تركية قادمة من ضبا . كما يغادر الميناء السفينة فلاور اوف سى و على متنها 10000 طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة .

يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض و على متنها 91 راكب و 8 سيارة و 7 براد و 41 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 108 راكب و 9 سيارة و 37 براد و 41 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 4 راكب و 15 شاحنة .

و يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 41 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 600 راكب و 12 سيارة و 7 شاحنة.

استقبل ميناء سفاجا بالأمس العبارة الرياض و على متنها 674 راكب و 108 سيارة و 1 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 811 راكب و 257 سيارة و 22 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 60 شاحنة و 2 راكب و غادر الميناء العبارة محبة و على متنها 137 راكب و 10 سيارة و 13 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 8 شاحنة و 8 راكب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا