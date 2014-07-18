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إصابة طالبة بطلق ناري في الوجه أثناء مشاهدتها حفل عرس بالقليوبية

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إصابة طالبة بطلق ناري في الوجه أثناء مشاهدتها حفل عرس بالقليوبية إصابة طالبة بطلق ناري في الوجه أثناء مشاهدتها حفل عرس بالقليوبية

أرشيفية

شهدت محافظة القليوبية إصابة طالبة بطلق نارى بالوجه من الجانب الأيمن وتهتك بالفك العلوى وتم تحويلها لمستشفى بنها الجامعى أثناء مشاهدتها حفل عرس من شرفة منزلها بطوخ.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها راضى محمد حسين عيد 56 سنة سائق قرر أنه أثناء تواجد نجلته بشرفة مسكنهم ومشاهدة حفل عرس المدعو عبد الحميد. ر. ب وشهرته ” رضا ” 31 سنة طباخ قام شقيقه المدعو محمود .ر ب 30 موظف بمصنع فيتراك باطلاق عيار نارى ابتهاجا بحفل العرس مما أدى لإحداث إصابة نجلته، فتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة ماركة ميجور لاين عيار 8 مم تحمل رقم 12519424 بخزنتها عدد 4 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26186 جنح مركز طوخ لسنة 2014 ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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