أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل أول جندي منذ بدء العملية البرية

Google+ Print

كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي النقاب عن اسم الجندي القتيل جراء الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال إن القتيل هو الرقيب إيتان باراك وهو في العشرين من عمره من سكان هيرتسليا .

ونقل «راديو صوت إسرائيل»، الجمعة عن الناطق قوله إن مقتل الجندي ربما نجم عن تعرض قوة عسكرية لنيران صديقة، كما أصيب 4 جنود أخرون خلال العملية، واصفا جروح 2 منهم بالمتوسطة وجروح الآخرين بالطفيفة.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي أن قوات كبيرة من الجيش قامت، مساء الخميس، بنشاط عسكري واسع النطاق في أنحاء مختلفة من قطاع غزة وأنها تعرضت في بعض الأحيان لإطلاق النار .

وقد قتل جندي من الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عسكري قامت به قوات الجيش في شمال قطاع غزة فجر الجمعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية