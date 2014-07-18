الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل أول جندي منذ بدء العملية البرية

كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي النقاب عن اسم الجندي القتيل جراء الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال إن القتيل هو الرقيب إيتان باراك وهو في العشرين من عمره من سكان هيرتسليا .

ونقل «راديو صوت إسرائيل»، الجمعة عن الناطق قوله إن مقتل الجندي ربما نجم عن تعرض قوة عسكرية لنيران صديقة، كما أصيب 4 جنود أخرون خلال العملية، واصفا جروح 2 منهم بالمتوسطة وجروح الآخرين بالطفيفة.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي أن قوات كبيرة من الجيش قامت، مساء الخميس، بنشاط عسكري واسع النطاق في أنحاء مختلفة من قطاع غزة وأنها تعرضت في بعض الأحيان لإطلاق النار .

وقد قتل جندي من الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عسكري قامت به قوات الجيش في شمال قطاع غزة فجر الجمعة.