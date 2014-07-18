الرئاسة الفلسطينية تشجب حملة التشويه والتشكيك بالمساعدات المصرية لغزة

شجبت الرئاسة الفلسطينية حملة التشويه والتشكيك التي تشنها بعض الجهات المشبوهة حول صلاحية المساعدات التي قدمها الشعب المصري وقواته المسلحة بصفة عاجلة لإغاثة شعب فلسطين في غزة .

واستنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أهداف هذه الحملة المشبوهة التي تحاول النيل من سمعة مصر الشقيقة والعلاقات المصرية الفلسطينية الوثيقة والعميقة .

وأكد الناطق الرسمي: ” أننا نعرف كل المعرفة أن هذه المساعدات المصرية هي جزء من التجهيزات التي كانت تعدها القوات المسلحة المصرية لتوزيعها في منافذ التوزيع على الشعب المصري داخل مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك وهي حديثة التجهيز والتخزين وبنفس النوعية التي يستهلكها الشعب المصري”.

وقال ” إننا إذ ندين هذه الخطة المبرمجة من قبل البعض للتطاول على مصر الشقيقة ومساعيها ومساعداتها ، فإننا نقدر هذه المواقف والمساعدات من أعماق القلوب ، ونؤكد أن هذه الوقفة النبيلة والصادقة من الشعب المصري وقواته المسلحة ليست جديدة عليهم ، فهي تؤكد مجدداً أصالة الشعب المصري العريق وفروسية قواته المسلحة لدعم صمودنا فوق أرضنا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وللحفاظ على الدم الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وقضيتنا.”

وكانت قد أشيعت انباء حول ان المساعدات الغذائية والدوائية التي قدمها الجيش المصري لقطاع غزة منتهية الصلاحية .

أ ش أ