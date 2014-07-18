أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئاسة الفلسطينية تشجب حملة التشويه والتشكيك بالمساعدات المصرية لغزة

Google+ Print
الرئاسة الفلسطينية تشجب حملة التشويه والتشكيك بالمساعدات المصرية لغزة الرئاسة الفلسطينية تشجب حملة التشويه والتشكيك بالمساعدات المصرية لغزة

الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن

شجبت الرئاسة الفلسطينية حملة التشويه والتشكيك التي تشنها بعض الجهات المشبوهة حول صلاحية المساعدات التي قدمها الشعب المصري وقواته المسلحة بصفة عاجلة لإغاثة شعب فلسطين في غزة .

واستنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أهداف هذه الحملة المشبوهة التي تحاول النيل من سمعة الشقيقة والعلاقات المصرية الفلسطينية الوثيقة والعميقة .

وأكد الناطق الرسمي: ” أننا نعرف كل المعرفة أن هذه المساعدات المصرية هي جزء من التجهيزات التي كانت تعدها القوات المسلحة المصرية لتوزيعها في منافذ التوزيع على الشعب المصري داخل مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك وهي حديثة التجهيز والتخزين وبنفس النوعية التي يستهلكها الشعب المصري”.

وقال ” إننا إذ ندين هذه الخطة المبرمجة من قبل البعض للتطاول على مصر الشقيقة ومساعيها ومساعداتها ، فإننا نقدر هذه المواقف والمساعدات من أعماق القلوب ، ونؤكد أن هذه الوقفة النبيلة والصادقة من الشعب المصري وقواته المسلحة ليست جديدة عليهم ، فهي تؤكد مجدداً أصالة الشعب المصري العريق وفروسية قواته المسلحة لدعم صمودنا فوق أرضنا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وللحفاظ على الدم الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وقضيتنا.”

وكانت قد أشيعت انباء حول ان المساعدات الغذائية والدوائية التي قدمها الجيش المصري لقطاع غزة منتهية الصلاحية .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري