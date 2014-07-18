متظاهرون يهاجمون القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول

هاجم مئات متظاهرين أترام ليل الخميس الجمعة، القنصلية الاسرائيلية العامة في اسطنبول مما أدى إلى تدخل قوات الأمن بشكل قوي، بحسب وكالة الأنباء التركية «دوغان».

ورشق الحشد الذي تجمع تلبية لدعوات من منظمات قريبة من الإسلاميين من أجل التنديد بالعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حجارة مما أدى إلى تحطم زجاج للممثلية الواقعة في القسم الأوروبي من اسطنبول بينما حاول مئات المتظاهرين اقتحام المبنى، بحسب الوكالة.

>وتدخلت شرطة مكافحة الشغب مرات عدة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد الذي هتف «إسرائيل القاتلة ارحلي عن فلسطين» و«يهود قتلة» حتى الصباح.

>وفي أنقرة، تظاهر عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب نواب من المعارضة خلال الليل أمام سفارة إسرائيل.

>والخميس، وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الخميس القصف الاسرائيلي على قطاع غزة بأنه «محاولة إبادة منظمة» للفلسطينيين.