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غواص عالمى يزور أسوان ويحلم بتحطيم الرقم القياسى في مياه البحر الأحمر

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غواص عالمى يزور أسوان ويحلم بتحطيم الرقم القياسى في مياه البحر الأحمر غواص عالمى يزور أسوان ويحلم بتحطيم الرقم القياسى في مياه البحر الأحمر

الغواص العالمي

زار أسوان اليوم ليو مورالس “مكسيكى الجنسية” الغواص العالمى، و محطم الرقمين العالميين لذوى الإعاقة في الغوص العميق ومسجل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، وقام بزيارة المسلة الناقصة ومعبد فيلة.

وغادربعدها اسوان متجها لزيارة معبدى كوم أمبو، وإدفو ثم يتوجه بعد ذلك لزيارةالاقصر.

وجاءت زيارته للمحافظة بدعوة من هيئة تنشيط السياحة والتي تستغرق أسبوعين يزور خلالها محافظات الأقصر وأسوان متجهًا منها إلى الغردقة.

وقال مورالس:”إن زيارته لمصر جاءت لتحقيق رغبته في تحطيم الرقم القياسى للغطس في مياه البحر الأحمر والذي يصل إلى الغطس 150 متر تحت الماء،لأنهدخل موسوعة جينس برقميين عالميين 125 متر تحت المياه وذلك يعد أبعد عمق،كما حقق 8 ساعات و16 دقيقة غطس تحت المياه في دولة المكسيك”.

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أونا

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