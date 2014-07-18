دراسة سويدية: مشاهدة المسلسلات التلفزيونية المُملة تزيد الوزن بنسبة 50%

لكل من يحاول أن يتبع نظام غذائي لتخفيف الوزن، عليه أن يبتعد عن مشاهدة البرامج التلفزيونية والمسلسلات المملة لكونها تزيد إمكانية زيادة الوزن 50% بحسب دراسة سويدية جديدة.

تأتي نتائج هذه الدراسة الجديدة في الوقت الذي ركزت فيه الدراسات سابقة فقط على الربط بين مشاهدة التلفزيون والاقبال على تناول الوجبات الخفيفة وزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة، من دون البحث في كيفية تأثير محتوى البرامج على الكم الذي يتم تناوله من طعام.

شملت الدراسة 18 شابة بوزن معتدل قدمت لهن وجبات خفيفة أثناء مشاهدتهن برامج مختلفة مثل العنب والشوكولا، وبعد تحليل النتائج تبيّن أن الفتيات اللواتي شاهدن أفلاماً ممتعة كانوا أقل عرضة لتناول كمية كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

وخلص الباحثون من جامعة أوبسالا السويدية إلى تأكيد من هذه الدراسة أن المحتوى التلفزيوني الممل يزيد من ميل النساء لتناول الوجبات الخفيفة للأطعمة غير الصحية بنسبة 52% أكثر من السيدات اللاتي تناولن أمام برامج ممتعة.

واقترحت الدراسة أن يتم تناول وجبات خفيفة صحية أثناء مشاهدة التلفزيون مثل الخضار لتجنب الإصابة بالسمنة، حسبما أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية.