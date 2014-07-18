توسعة العناية المركزة لحديثي الولادة بـ 9 غرف خاصة و3 غرف عزل في مدينة الملك فهد الطبية

أكد الدكتور عبدالعزيز العبيد المدير التنفيذي المشارك للإدارات الطبية في مدينة الملك فهد الطبية، أن توسعة قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بدعم 9 غرف خاصة وثلاث غرف عزل تأتي في إطار حرص إدارة المدينة الطبية العليا على تقديم خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية وتلبية لاحتياجات المرضى.

وبيّن العبيد خلال افتتاحه أمس توسعة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة الملك فهد الطبية، أن المدينة الطبية تسعى لتطوير خدماتها الصحية وتأكيد الجودة على جميع مرافقها ومنشآتها الصحية.

من جهته، بين الدكتور عبدالرحمن الزهراني رئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، إن القسم بهذه التوسعة الجديدة يركز على عدة محاور هامة روعي فيها التجهيزات الطبية والتي تم اختيارها من أفضل الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة سواء التشخيصية منها أو العلاجية بالإضافة إلى مراعاة التجهيزات غير الطبية أيضا، كما تم التركيز على الجودة والخدمة المقدمة للمريض وهذا الجانب هو الأهم، حيث نؤمن بمفهوم "المريض أولا" ونحن نركز على المريض وعلى نوعية الخدمات المتميزة التي تقدم له.

وأضاف الزهراني : " إن قسم العناية المركزة لحديثي الولادة الوحدة يقدم رعاية تخصصية عالية للأطفال المكملين لفترة الحمل وكذلك الخدج ، مشيرا إلى انقسامها إلى العناية المكثفة والتي تقدم العناية الشديدة لأطفال ذوي الحالات المرضية الشديدة، وحدة العناية المتوسطة تقدم العناية للأطفال الذين يحتاجون إلى عناية متوسطة وهم الذين تحسنوا من العناية المكثفة، وحدة العناية الخاصة بالطفل تقدم العناية للطفل القادر على الرضاعة والذي يوشك على الخروج من العناية، إضافة إلى الحضانة وغرف العزل .